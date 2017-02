Teufelskicker: 065 – Die Kicker der Tafelrunde!: In der Heimatstadt der Teufelskicker findet ein Mittelalter-Spektakulum‘ statt: Auf einem Gelände am Stadtrand, rund um eine Burgruine, tummeln sich Edelmänner, Burgfräuleins, Raubritter, Gaukler und vieles mehr. Die Kicker von Blau-Gelb und vom VfB vergessen zur Abwechslung mal ihre Rivalität, um gemeinsam ein unvergessliches Wochenende zu verbringen. Sie übernachten in Großzelten, tragen historische Kostüme und lernen ganz nebenbei vieles über die Geschichte des Fußballspiels, dessen Wurzeln bis ins Mittelalter zurückreichen.

Eine klasse Folge, mal wieder, die sich eben so wieder nur am Rande mit Fußball beschäftigt, was ich mit geteilten Augen sehe, einerseits ist das schön weil so etwas Spannung herein kommt und andererseits sind es zu viele Charaktere um diese immer unterzubringen, da wäre das ein oder andere Spiel mehr einfacher. Abgesehen davon war diese Folge aber sehr gelungen, ich fand sie spannend und cool dass zum ersten Mal die Kicker von Blau-Gelb und vom VfB ihre Rivalität beiseite gelegt hatten. Zwar nur kurz, aber das war irgendwie schön. Ein klasse Hörspiel, das nicht nur die Kleinen begeistert, viel Spaß beim Hören.