Terror 5: Eine Gruppe von Freunden zieht sich auf einer Party einen brutalen Snuff-Film rein. Zu spät merken sie, dass der wahre Terror bereits neben ihnen sitzt. Die Todesopfer eines Bauunglücks steigen aus ihren Gräbern, als der Unfall von den Verantwortlichen vertuscht werden soll. Herman und Gabriela haben ein geheimes Date in einem Sex-Motel, doch hinter dem Spiegel über dem Bett wartet eine blutige Überraschung auf sie. Das und mehr passiert in einer Nacht in fünf grausamen und bizarren Geschichten, die auf urbanen Legenden beruhen.

Die einzelnen Geschichten waren okay, vielleicht etwas weit hergeholt, zum Ende oft blödsinnig trashig, aber sehenswert ist diese Blu-ray wegen der Geschichte im Hotel. Nicht nur weil die Protagonistin ziemlich sexy war, nein, die Geschichte war spannend, gruselig und am Ende dermaßen brutal, dass es selbst mich geschüttelt hat. Ich muss da einfach mal ein bisschen was verraten, das war so mega spannend, als die beiden Sex vor ihrem Spiegel hatten und dahinter schon maskierte Männer standen, man wusste also was irgendwann passiert, kaum auszuhalten. Das ganze endet dann mehr als brutal, bah, so genial das müsst ihr unbedingt sehen, es geht kaum besser. Die anderen Geschichten waren, wie gesagt, ok, aber nicht mein Fall.

