Tenjo Tenge ist eine Anime Serie von Nipponart (AV Visionen) aus dem Jahr 2004.

Tenjo Tenge: Anime- und Japan-Spezialist Nipponart (www.nipponart.de) veröffentlicht am 24. November die durchgeknallte Anime-Serie TENJO TENGE auf DVD und erstmals in Deutschland auch auf Blu-ray. Die Umsetzung der gleichnamigen Manga-Vorlage, die hier-zulande bei Panini erschienen ist, ist eine perfekte Mischung aus Action und Erotik, gewürzt mit einer guten Prise Fantasy und Philosophie, und damit ein Muss für Fans von IKKI TOUSEN und QUEEN’S BLADE.

Nipponart präsentiert alle 24 Episoden und zwei OVAs des neben HIGHSCHOOL OF THE DEAD und HIGHSCHOOL DXD wichtigsten Vertreters des Ecchi-Genres als schicke Collector’s Edition im Digipak und Schuber.

90 TV-Sender streamen – live und on demand

Ich weiß gar nicht wie ich heute anfangen soll. Ich habe in den letzten Wochen viele Anime Serien geschaut, die ich vorher nicht kannte, genau wie das bei Tenjo Tenge der Fall ist. Ich fand die Story sehr interessant, zumindest beim lesen, letztendlich war ich dann leider doch nicht so überzeugt, aber das ist reine Geschmackssache. Die Umsetzung war schon besser, wenn viele Szenen auch sehr statisch waren, kam das große Highlight bei den Kampfszenen, die dann alles andere als statisch waren, ich würde sogar soweit gehen und sagen, dass das die besten Kampfszenen in einem Anime waren, die ich bisher gesehen habe. So hat diese Serie also durchaus ihre Stärken, aber eben auch Schwächen in meinen Augen. Daher die klare Empfehlung einfach selbst mal reinzuschauen und sich selbst ein Bild zu machen. Wenn Du die Serie bereits kennst und gut findest, dann ist dies sowieso ein Pflichtkauf.

6,0 von 10 Kampfszenen