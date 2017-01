Techno 2017: Am 16.12.2016 erscheint der Sampler und gibt vor, in welche Marschrichtung die Szene im neuen Jahr einschlägt. Wie schon in den Jahren zuvor mixt Van auf 2 CDs insgesamt 40 Techno-Banger zusammen, unter Anderem mit Tracks und Remixen von Format B, Martin Eyerer, Monika Kruse, Pig & Dan, Anna Reusch, Ninetoes und vielen vielen mehr! Die CDs sind bis zum Rand voll, so dass man fast auf eine Spielzeit von 160 Minuten kommt!

Offiziell heißt es ja es sind 40 Tracks vorhanden, aber es sind nur 31 geworden, finde ich etwas schade, was da wohl passiert ist? Interessant fand ich sie dennoch, denn die Musik driftet schnell ab in so den Bereich von dunklerem Techno und da kenne ich mich nicht so aus. Soll heißen: Ich kenne auch viele der Interpreten nicht, die hier abgemixt werden. Da ich aber generell offen für neues bin habe ich gespannt zugehört und fand den ein oder anderen Track auch gar nicht so schlecht. Einiges kannte ich, aber überwiegend waren mir die Tracks neu. Insgesamt fand ich das spannend, ich denke ich werde die CDs sicher noch ein paar Mal hören, so kann ich euch es auch empfehlen einfach mal selbst reinzuhören.