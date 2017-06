Techniken der Schlagfertigkeit für Dummies Das Pocketbuch: Fühlen Sie sich manchmal sprachlos bei Vorwürfen, kritischen Fragen, Killerphrasen oder verbalen Tiefschlägen im Beruf oder Privatleben? „Techniken der Schlagfertigkeit für Dummies“ hilft Ihnen, auf verbale Attacken witzig, wortgewandt und rhetorisch überlegen zu reagieren und selbst dann noch angemessen zu kontern, wenn der Gesprächspartner unter die Gürtellinie zielt. Gezielte Techniken ermöglichen es Ihnen, Ihre Konter- und Assoziationsfähigkeit schrittweise zu stärken. So können Sie mit Standardsätzen selbst in Stresssituationen schlagfertige Antworten aus dem Ärmel schütteln. Lernen Sie souverän zu reagieren und dabei Humor ins Spiel zu bringen. Überwinden Sie Ihre Sprachlosigkeit, zücken Sie den verbalen Degen und schlagen Sie zurück!

Schlagfertig zu sein ist meiner Meinung nach das wichtigste was man haben kann, wenn man mit Menschen kommuniziert. Schlagfertigkeit ist hoch angesehen, man unterhält sich lieber mit Menschen die schlagfertig sind, so ist zumindest meine Erfahrung, man kommt mit Schlagfertigkeit einfach auch weiter im Leben.

Früher war ich so der Typ der kaum etwas gesagt hat, der sich nicht getraut hat und ich habe mir das über Jahre antrainiert und Bücher wie dies gelesen. Ich lese diese Bücher auch heute noch um mir das einfach auch ins Gedächtnis zu rufen, wie man in verschiedenen Situation und im Umgang mit Menschen reagieren kann um meine Schlagfertigkeit nicht zu verlieren. Dabei nennt das Buch sehr viele Situationen in denen man oft steckt, so lernt man auf ganz einfache Weise etwas schlagfertiger zu werden, ich kann euch einen Blick wirklich mal empfehlen, es macht das Leben etwas leichter.