Team: Schlager ist ein Sampler von Da Records (Da Music) vom 30. November 2018.

Team: Schlager Various, Team: Schlager

Da Records (Da Music)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 4.12.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Team: Schlager: Schlager-Künstler haben ein gemeinsames Ziel: Sie wollen die Schlager-Fans im In- und Ausland mit ihrer Musik unterhalten und begeistern. Und je facettenreicher sich die Szene präsentiert, desto mehr Menschen kann sie für ihr Genre gewinnen. So schickt die CD „Team Schlager“ einige Stars ins Rennen, die zwar vornehmlich als Solo-Künstler erfolgreich sind, sich aber dennoch zu jedem Zeitpunkt dem großen Team Schlager zugehörig fühlen. Natürlich gibt es, wie bei jedem guten Teamwork auch Konkurrenz und Wettbewerb untereinander, allerdings wird stets ein gemeinsames Ziel verfolgt, auf das mit gemeinsamen Kräften hingearbeitet wird. So hoffen Wolkenfrei, Roland Kaiser, Anita & Alexandra Hofmann, Maite Kelly, Laura Wilde, Fantasy, Leonard, Christian Lais, Nik P., Matthias Reim, Nino de Angelo, Michael Wendler, Julian David, Howard Carpendale, Ross Antony, Bernhard Brink, Vincent Gross, Franziska, Ella Endlich, Thomas Anders und viele mehr darauf, dass sie mit dieser CD nicht nur unter sich sondern möglichst auch unter zahlreichen Schlager-Fans ein „Wir-Gefühl“ erzeugen können, sodass das „Team Schlager“ bundesweit Erfolge einfahren kann. Daumen hoch für dieses vorbildliche Teamwork!

Team: Party Various, Team: Party

Da Records (Da Music)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 4.12.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Vom selben Musikverlag kommt die passende CD Team: Party, die ich euch auch empfehlen kann: Schlager-Party-Künstler haben ein gemeinsames Ziel: Sie wollen die Party-Fans im In- und Ausland mit ihrer Musik unterhalten und begeistern. Und je facettenreicher sich die Szene präsentiert, desto mehr Menschen kann sie für ihr Genre gewinnen. So schickt die CD „Team Party“ einige Stars ins Rennen, die zwar vornehmlich als Solo-Künstler erfolgreich sind, sich aber dennoch zu jedem Zeitpunkt dem großen Schlager-Party-Team zugehörig fühlen. Natürlich gibt es, wie bei jedem guten Teamwork auch Konkurrenz und Wettbewerb untereinander, allerdings wird stets ein gemeinsames Ziel verfolgt, auf das mit gemeinsamen Kräften hingearbeitet wird. So hoffen Almklausi, Mia Julia, Peter Wackel, Ina Colada, Lorenz Büffel, Dorfrocker, Marry, Axel Fischer, Ikke Hüftgold, Schäfer Heinrich, DJ Ötzi & Nik P., Tim Toupet, Anna Maria Zimmermann, Ingo ohne Flamingo, Die Zipfelbuben, Willi Herren, Jürgen Milski, und viele mehr darauf, dass sie mit dieser CD nicht nur unter sich sondern möglichst auch unter zahlreichen Party-Fans ein „Wir-Gefühl“ erzeugen können, sodass das „Team Party“ bundesweit die Hütten, Strandbars und Party-Hochburgen zum Kochen bringt. Mit diesem starken Team geht garantiert die Party ab…!

7,0 von 10 guten Tracks