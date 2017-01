Tatort: Wacht am Rhein am 15.01.2017 um 20:15 Uhr im ERSTEN

Tatort: Wacht am Rhein: Im „Veedel“ liegen die Nerven blank: Auch der Ladenbesitzer Adil Faras und die junge Mutter Nina Schmitz finden, man muss etwas tun. Sie haben sich der selbst ernannten Bürgerwehr „Wacht am Rhein“ angeschlossen und patrouillieren, um die Straßen sicherer zu machen. Doch dann wird beim Überfall auf eine Zoohandlung der Sohn des Inhabers Peter Deisböck erschossen. Max Ballauf und Freddy Schenk ermitteln. Dringend tatverdächtig: der gebürtige Nordafrikaner Khalid Hamidi. Umgehend ruft Bürgerwehr-Anführer Dieter Gottschalk eine Mahnwache für das Mordopfer ein. In der aufgeheizten Stimmung geht beinahe unter, dass ein Student vermisst gemeldet wird: Baz Barek war in der Mordnacht auf dem Heimweg. Auch auf ihn könnte die Täterbeschreibung passen.

Ein wieder mal sehr gelungener Tatort, der aktuelle Themen aufgreift und sich klar für eine Seite positioniert, so finde ich es zumindest. Ich will auf diese ganze Flüchtlingsdiskussion gar nicht eingehen und da gar nichts weiter zu sagen, ich fand diese Tatort aber mit dieser Thematik sehr gelungen, er zeigt, zumindest aus einer Sicht, die Probleme die wir gerade in Deutschland haben. Finde ich gut, dass die ARD sich mal so etwas traut, wenn es für mich auch hätte noch konsequenter sein können. Aber schaut einfach selbst mal rein, es lohnt sich wieder mal sehr, wie immer sind Ballauf und Schenk ein Genuss zum zusehen, meine Lieblings Kommissare.

