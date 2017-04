Tatort: Sturm am 17.04.2017 um 20:15 Uhr im ERSTEN

Tatort: Sturm: Polizistenmord in Dortmund: Mitten in der Nacht werden zwei Beamte in ihrem Streifenwagen erschossen. Nur kurze Zeit später ist das Team der Mordkommission vor Ort. Von den Tätern fehlt jede Spur. Doch ganz in der Nähe brennt in einer kleinen Privatbank noch Licht. Kommissar Peter Faber versucht, Kontakt mit dem Mann aufzunehmen, der hier fieberhaft an den Rechnern des Geldinstitutes arbeitet. Aber Muhamad Hövermann ignoriert Fabers Aufforderung, die Tür zu öffnen. Kurzentschlossen schlägt der Kommissar die Fensterscheibe ein. Als er Hövermann gegenüber steht, erkennt Faber, dass der Bankangestellte einen Sprengstoffgürtel trägt.

Der zehnte Fall für die Kommissare Peter Faber (Jörg Hartmann), Martina Bönisch (Anna Schudt), Nora Dalay (Aylin Tezel) und Daniel Kossik (Stefan Konarske). Das Team muss unter Hochdruck ermitteln. Zwei Polizisten wurden ermordet, und in der Innenstadt droht ein Mann damit, eine Bombe zu zünden. Der Film erzählt die Geschichte nahezu in Echtzeit.

Wieder ein klasse Tatort, nach zuletzt eher schwachen waren die letzten beiden wieder so super, ich habe mich neu in die Tatorte verliebt, könnte man sagen. Dieser war so spannend, besonders das er beinahe in Echtzeit abgelaufen ist war super, hatte hier und da was von 24. An Spannung kaum zu überbieten und man fühlt sich richtig in diesen Tatort hinein. Immer mehr merkt man um was es eigentlich wirklich geht. Schaut ihn euch unbedingt an, es ist der beste Tatort seit langem.

★ 30 Tage #gratis TOP Filme, Serien und Dokus schauen ★