Tatort: Nachtsicht am 12.03.2017 um 20:15 Uhr im ERSTEN

Tatort: Nachtsicht: Ein junger Mann wird nachts von einem Auto überfahren. Die Bremer Kommissare Inga Lürsen (Sabine Postel) und Stedefreund (Oliver Mommsen) wissen schon bald, dass es kein Unfall war, aber ein Motiv für die Tat scheint es nicht zu geben. Als kurze Zeit später erneut ein junger Mann überfahren wird, ahnen die Kommissare, dass sie es mit einem Serientäter zu tun haben. Spuren am Tatort führen zum ehemaligen Drogenabhängigen Kristian Friedland (Moritz Führmann). Doch der hat für den Zeitpunkt des Mordes ein Alibi. Zum Erstaunen der Kommissare versuchen seine Eltern (Angela Roy und Rainer Bock) mit allen Mitteln, die Ermittlungen von ihm fern zu halten. Was hat die Familie zu verbergen?

Ich hatte die Tage gehört, dass Sabine Postel mit dem Tatort aufhört, das fand ich sehr schade, denn die Bremer Tatorte waren für mich auch regional eine tolle Sache, denn so weit von Bremen wohne ich nicht weg. Ich hatte mich daher auf diesen Fall nochmal sehr gefreut, wenn ich auch leider sagen muss, dass dieser extrem weit hergeholt war. Ganz ehrlich, so etwas krankes gibt es doch nicht, jemanden der sich ein eigenes Auto baut, mit Plexiglas am Boden, dass er seine Opfer sehen kann wenn er drüber fährt über deren Köpfe. Eigentlich echt trashig. Ich finde Fälle die realistischer sind immer interessanter, wobei dieser letztendlich okay war. Ich hoffe das war nicht nicht der letzte der beiden, denn dann wäre das ein blödes Ende, ich hoffe sie verabschieden sich noch einmal mit einem richtig guten Fall.

