Tatort: Kriegssplitter am 05.03.2017 um 20:15 Uhr im ERSTEN

Tatort: Kriegssplitter: Vom Hotelbalkon sieht Kommissar Reto Flückiger (Stefan Gubser), wie ein Mann aus einem höheren Stockwerk zu Tode stürzt. Was für ihn beruflich einen neuen Fall bedeutet, hat privat weitreichende Konsequenzen: Durch die polizeiliche Vernehmung kommt seine Affäre mit einer verheirateten Frau (Brigitte Beyeler) ans Tageslicht. Was den Fall anbelangt, tappen er und seine Kollegin Liz Ritschard (Delia Mayer) zunächst im Dunkeln. Klar ist nur: Der Tod des investigativen Journalisten steht im Zusammenhang mit dessen Recherchen und Berichten über die Gräuel der Tschetschenienkriege.

Es ist schon wieder etwas her, dass ich den letzten Schweizer Tatort gesehen hatte. Die ersten fand ich damals richtig klasse, doch dann kamen einige, die ich wirklich unterirdisch fand. Jetzt habe ich mich mal wieder an einen ran getraut und muss sagen dieser fing wirklich sehr gut an. Direkt am Anfang habe ich mich sogar ordentlich erschrocken. Da hatte ich große Hoffnung, allerdings wurde der Film dann langsamer, ich will nicht unbedingt sagen langweilig, aber er war dann eben auch nicht mehr so aufregend wie am Anfang. Es wurde dann ein solider Tatort, ein Krimi eben und kein Actionfilm, wobei ich das dann letztendlich wirklich schade fand, der Anfang war so klasse. Schaut aber am besten am Sonntag selbst rein und macht euch ein eigenes Bild. Mir hat das durchaus gefallen, wenn er auch nicht so stark war wie die Tatorte aus Deutschland.

