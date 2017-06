Tatort: Borowski und das Fest des Nordens am 18.06.2017 um 20:15 Uhr im ERSTEN

Tatort: Borowski und das Fest des Nordens: Kiel, unmittelbar vor Eröffnung der Kieler Woche. Alles bereitet sich auf das Ereignis des Jahres vor. Ausgerechnet jetzt bekommen es die Kommissare Borowski und Brandt mit einem besonders rätselhaften Mordfall zu tun. In einer leerstehenden Wohnung wird eine auf heimtückische Weise erschlagene, junge Frau aufgefunden. Vom Täter, der sich am Tatort wie in einem Versteck eingerichtet hatte, fehlt jede Spur. Als wenig später eine weitere Leiche auftaucht wird klar, dass der offenbar skrupellose Täter vor nichts zurückschreckt, um wieder in der Anonymität der Stadt untertauchen zu können. Borowski und Brandt sind alarmiert: Haben sie es mit einem Serienmörder zu tun oder vertuscht der Täter einen noch weit perfideren Plan? Das größte Volksfest des Nordens ist mittlerweile in vollem Gang und dies weckt einen immer ungeheuerlicher werdenden Verdacht. Unter dem Druck der Ereignisse werden die Spannungen im Ermittler-Team zunehmend größer. Während Sarah Brandt den Täter zur Fahndung ausschreiben will und darüber nachdenkt, die Öffentlichkeit zu warnen, mahnt Borowski zur Besonnenheit.

Die Tatorte mit Borowski schaue ich eher unregelmäßig, ich weiß gar nicht wieso, ich finde ihn eigentlich sehr cool, hatte hier aber das Gefühl viel verpasst zu haben vor allem im Zusammenspiel mit den beiden Ermittlern. Auch stellte ich bei Borowski eine Veränderung fest, bei der ich das Gefühl habe ich hätte seine Tatorte regelmäßiger schauen sollen. Davon abgesehen war dieser Tatort wirklich mehr als gelungen, weil er diese gewisse härte hatte, die es manchmal haben muss. Ich denke an die Mordszene, die fand ich emotional auch irgendwie hart, wie auch authentisch, das ist eines der wenigen Male im Tatort wo ich mir dachte „Das könnte wirklich mal so passieren“. Daher kann ich euch mehr als empfehlen in diesen Tatort reinzuschauen.

★ 30 Tage #gratis TOP Filme, Serien und Dokus schauen ★