Tatort: Am Ende geht man nackt am 09.04.2017 um 20:15 Uhr im ERSTEN

Tatort: Am Ende geht man nackt: Während Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) mit Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid) und Sebastian Fleischer (Andreas Leopold Schadt) nach einem Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Bamberg die Ermittlungen aufnimmt, ist Felix Voss (Fabian Hinrichs) noch auf dem Rückflug aus dem Kaukasus. Dass ihn am Tatort niemand kennt, bringt ihn auf die Idee, dort verdeckt zu ermitteln. Als tschetschenischer Flüchtling versucht er, in der Unterkunft Verbindungen aufzubauen. Es besteht der Verdacht, dass jemand das Opfer Neyla Mafany (Dayan Kodua) an der Flucht aus der brennenden Küche gehindert hat. Vorsichtig nähert sich Voss Said Gashi (Yasin El Harrouk), der unter den Flüchtlingen das Sagen hat. Mit dem jungen Syrer Basem (Mohamed Issa) verbindet ihn bald mehr: Basem vertraut ihm und weiß nicht, dass Felix nicht der ist, der er vorgibt zu sein. Ein Fall über das Fremdsein und den tiefen Wunsch nach Sicherheit im Leben.

Der dritte Franken-„Tatort“ erzählt vom Ankommen als Flüchtling in Deutschland. Im Mittelpunkt steht der junge, allein reisende Syrer Basem.

Ich muss ehrlich gestehen, dass dies der erste Franken Tatort ist den ich sehe, die beiden davor kenne ich bisher noch nicht. Ich werde aber versuchen diese nachzuholen, denn dieser Tatort war der absolute Hammer. Die Thematik um Flüchtlinge, wie sie miteinander umgehen, welche Probleme sie haben, wie Deutschland mit ihnen umgeht etc. war perfekt umgesetzt. Ich bin schwer begeistert, auch nicht nur von der Story, sondern von den Darstellern generell. Die Kommissare allem voran der Schauspieler Fabian Hinrichs hat mich so sehr begeistert, klasse Rolle, klasse umgesetzt. Aber auch Mohamed Issa, den der ein oder andere vielleicht aus der Lindenstraße kennt, hat das klasse gemacht. Ein Tatort mit Tiefgang, der zum Nachdenken anregt, ernst und absolut sehenswert ist. Schaut ihn euch unbedingt an.

