Der TASCHEN Verlag, bekannt durch seine umfangreichen Bücher und Bildbände, die kaum besser zu gestalten sind startet vom 26. bis 29. Januar einen großen Sale auf www.taschen.com und in seinen Stores.

TASCHEN Verlag Sale mit bis zu 75 % Rabatt

Wer hier öfter mitliest weiß: Ich bin ein riesen Fan vom TASCHEN Verlag. Das beweist wohl dieser Link, da findest Du alle unsere Rezensionen zu Büchern aus diesem Verlag. Die Bücher aus dem Verlag machen einfach einen riesen Spaß und das sage ich aus tiefster Überzeugung, weil ich kaum mit Büchern so viel Spaß habe und Zeit verbringe wie mit denen aus diesem Verlag. Ich erinnere mich am liebsten an Bücher wie die James Bond Chronik, die Luther Bibel, ach, ich könnte jeden Titel nennen, die Themen die sich der Verlag vornimmt kann man besser einfach dann auch nicht behandeln. Es gab noch kein Buch das ich auch nur im Ansatz nicht gut empfunden habe, daher weise ich euch sehr gerne auf diesen kommenden Sale hin. Am Ende gibts auch vom TASCHEN Verlag noch ein Gewinnspiel für euch.

Neues Jahr, neue Bücher und auf jeder Seite neue Inspirationen! Vom 26. bis 29. Januar bietet Ihnen der TASCHEN-Sale Preisnachlässe von bis zu 75% bei Ansichtsexemplaren oder solchen mit leichten Mängeln aus unseren Themenbereichen Design, Erotik, Film, Fotografie, Kunst und Popkultur. Füllen Sie Ihre Regale bei taschen.com oder stöbern Sie fröhlich in Ihrem nächstgelegenen TASCHEN-Laden.

Lassen Sie sich mit unserer Enzyklopädie zum Surfing auf der Rabattwelle davontragen, machen Sie sich zum Schnäppchenpreis schlau mit Information Graphics, oder finden Sie Sternenstaub für wenig Kohle in Mick Rocks überwältigendem Album zu David Bowie. Mit über 35 Jahren Verlagserfahrung hat sich TASCHEN mit kühnen, innovativen Büchern in vielen Größen, Themenbereichen und Preisklassen eine treue Gefolgschaft rund um den Erdball gesichert. Neben dem Web-Shop betreibt das Unternehmen mittlerweile 12 Stores in ganz Europa und den Vereinigten Staaten, darunter den neuesten in Berlin.

Außerdem hat uns der TASCHEN Verlag ein Exemplar von dem Buch 75 Years of Capitol Records zur Verfügung gestellt, extra für eine kleine Verlosung.

Ich fand das Buch übrigens richtig gut: Zu meiner großen Freude aus dem TASCHEN Verlag, die ja sowieso immer sehr hochwertige Bücher und Bildbände gestalten. So ist das auch hier einmal mehr. Das Blättern alleine macht schon riesen Spaß, die Bilder aus 75 Jahren Geschichte, Künstler die man kennt, an die man lange nicht gedacht hat und ich habe mich dann dabei erwischt als ich YouTube angemacht habe um einige Lieder von hier gezeigten Künstlern zu hören. Mich hat dieses Buch einmal mehr begeistert und bei jedem Mal durchsehen entdeckt man irgendein neues kleines Detail, mir hat das großen Spaß gemacht.

Die Stores vom TASCHEN Verlag findest Du in Hamburg, Köln und Berlin.

TASCHEN Store Berlin

Schlüterstr. 39

10629 Berlin

Tel +49-30 887 20 929

store-berlin@taschen.com TASCHEN Store Hamburg

Bleichenbrücke 1–7

20354 Hamburg

Tel +49-40-80793302

store-hamburg@taschen.com TASCHEN Store Köln

Neumarkt 3

50667 Köln

Tel +49-221-271 27 577

store-koeln@taschen.com

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 29.01.2017, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.