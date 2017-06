TASCHEN Verlag Sale mit Büchern mit bis zu 75 % Rabatt (inkl. Gewinnspiel)

Der TASCHEN Verlag, bekannt durch seine umfangreichen Bücher und Bildbände, die kaum besser zu gestalten sind startet vom 22. bis 24. Juni einen Sale auf www.taschen.com

TASCHEN Sale mit Büchern mit bis zu 75 % Rabatt

Wer hier öfter mitliest weiß: Ich bin ein riesen Fan vom TASCHEN Verlag. Das beweist wohl dieser Link, da findest Du alle unsere Rezensionen zu Büchern aus diesem Verlag. Die Bücher aus dem Verlag machen einfach einen riesen Spaß und das sage ich aus tiefster Überzeugung, weil ich kaum mit Büchern so viel Spaß habe und Zeit verbringe wie mit denen aus diesem Verlag. Ich erinnere mich am liebsten an Bücher wie die James Bond Chronik, die Luther Bibel, ach, ich könnte jeden Titel nennen, die Themen die sich der Verlag vornimmt kann man besser einfach dann auch nicht behandeln. Es gab noch kein Buch das ich auch nur im Ansatz nicht gut empfunden habe, daher weise ich euch sehr gerne auf diesen kommenden Sale hin. Am Ende gibts auch vom TASCHEN Verlag noch ein Gewinnspiel für euch.

Bücherfreunde, frohlocket! Die sehnlichst erwartete Schnäppchenjagd quer durch Architektur, Design, Film, Malerei, Popkultur und Erotik ist wieder da: Besuchen Sie uns in unseren Läden und online unter taschen.com vom 22. bis 24. Juni! Bei unserem zweimal jährlich stattfindenden Warehouse Sale können Sie Ansichtsexemplare und leicht beschädigte Bücher aller Preisklassen und Themenbereichen mit schwindelerregenden Preisnachlässen von 30 bis 75% ergattern. Aber das ist bei Weitem noch nicht alles … #TASCHENshelfie: In diesem Jahr wollen wir herausfinden, was ein gutes Bücherregal ausmacht. Blogger, Bibliophile, Gelehrte, Genussleser und Designliebhaber sind eingeladen, an unserem Shelfie-Wettbewerb teilzunehmen. Posten Sie ein Foto Ihrer Bibliothek, egal, ob sie nach Farben, Themen, Größe, Gemütsverfassung oder Zufall geordnet ist, und wir belohnen die kreativsten Bilder mit noch mehr Belastungsproben für Ihre Regale! Als Hauptgewinn winken Dutzende handverlesene Titel unserer Bibliotheca Universalis! Die Zweit- und Drittplatzierten erhalten 20 bzw. 15 Bände dieser legendären Reihe, die das vielfältige Themenspektrum von TASCHEN perfekt abbildet.

Nicht nur Online kann man an diesem Sale teilnehmen, wenn man in Köln oder Hamburg wohnt könnte man in einen der Shops vorbei schauen.

TASCHEN Store Köln

Hohenzollernring 28 und 53

50672 Köln

Donnerstag–Samstag 10–20h TASCHEN Store Hamburg

Bleichenbrücke 1–7

20354 Hamburg

Donnerstag–Samstag 10–20h

Der TASCHEN Verlag hat uns sogar noch was für euch zur Verfügung gestellt. Folgendes Buch kannst Du gewinnen wenn du unten stehende Frage richtig beantwortest.

75 Jahre DC Comics. Die Kunst moderne Mythen zu schaffen: Ein Mammutwerk für alle DC-Fans mit über 2000 Abbildungen – darunter Cover, Illustrationen, Filmstills und Sammelstücke – und kenntnisreichen Essays des DC-Veteranen Paul Levitz. Diese neue Ausgabe basiert auf TASCHENs mit dem Eisner Award ausgezeichneten Originalband und liefert die volle DC-Pracht in kompakterem Format.

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Teilgenommen werden kann bis zum 24.06.2017, bis 23.59 Uhr.