TASCHEN Stores in Berlin, Hamburg und Köln mit bis zu 75 % Rabatt inkl. Gewinnspiel

Der TASCHEN Verlag bietet euch in seinen Stores in Berlin, Hamburg und Köln vom 27. bis 29. Juni ihre Toptitel mit einem Rabatt von bis zu 75% an.

Wer mich kennt weiß: Ich bin eingroßer Fan des TASCHEN Verlags. Die Bücher sind einfach immer wieder ein Highlight und egal zu welchem Thema, ich kann behaupten, dass es kein gleichwertiges wenn gar besseres Buch gibt. Der TASCHEN Verlag macht das perfekt und ich kann euch die Bücher sowie einen Besuch in einem der schönen Stores sehr empfehlen. Ich selbst bin bei meinen Besuchen in Köln immer gerne vor Ort, das ist ein tolles Feeling. Alles wirkt wie die Bücher selbst, extrem hochwertig. In der Zeit vom 27. bis 29. Juni bekommt man vor Ort in den Stores Toptitel stark reduziert mit einem Rabatt von bis zu 75% es lohnt sich also sehr.

Im Zusammenhang mit dieser großartigen Aktion verlosen wir zusammen mit dem TASCHEN Verlag dieses Buch an alle die unter euch, die zum TASCHEN Store fahren und von sich und dem Store im Hintergrund ein Bild schicken. (Die Bilder werden nicht veröffentlicht).

Norman Mailer. MoonFire. Ausgabe zum 50. Jahrestag: Er gilt als der wichtigste historische Augenblick des 20. Jahrhunderts: Am 20. Juli 1969 lösten Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins ein Versprechen ein, das John F. Kennedy 1961 vor dem Kongress in Washington abgegeben hatte – noch vor dem Ende des Jahrzehnts einen Amerikaner auf dem Mond landen zu lassen. Jahre fieberhafter Arbeit, ein Stab von 400.000 Ingenieuren und Wissenschaftlern, ein Etat von 24 Milliarden Dollar und die gewaltigste Rakete, die je auf Erden gezündet worden war, ermöglichten schließlich ein noch nie da gewesenes Schauspiel, das von Millionen Menschen auf der ganzen Welt gebannt verfolgt wurde. Und niemand erzählte dieses spektakuläre Abenteuer besser als Norman Mailer…

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 30. Juni 2019, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.