Tarot für Anfänger sind drei Tarot Sets, die ich euch vorstellen möchte, aus dem Königsfurt-Urania Verlag.

Tarot für Anfänger: Ich habe mich mal etwas mit Tarot Karten beschäftigt, bzw. hat mich meine Freundin darauf gebracht das einmal auszuprobieren und gerade sind drei Tarot Sets erschienen, speziell für Anfänger.

Wir haben die gestern Abend mal probiert und ich muss sagen, dass die Karten sehr hochwertig sind und bei allen auch immer eine Beschreibung dabei liegt, die die Karten bis ins Detail erklärt wie man diese in etwa zu deuten hat. Tarot kann aber auch witzig sein, wir haben Tränen gelacht gestern Abend. Denn ich stellte meine Frage und zog eine Karte, es war der Tod. Das ist noch nicht so lustig, ich habe dann gesagt das muss ein Versehen gewesen sein und zog erneut eine, weil ich die Todeskarte nicht wollte. Es kam der Teufel. Klingt erst einmal wie ein ganz schlimmes Schicksal, aber man kann sich die eben auch ganz anders deuten, das heißt Veränderung, Ende einer Sache und Beginn einer anderen. Wir haben das dann noch weiter gemacht und machen das auch in Zukunft ganz sicher noch das ein der andere Mal, ich persönlich fand es unterhaltsam, wenn ich auch an die Vorhersagen nicht glaube, aber das ist ja jedem selbst überlassen. Wenn Du auf der Suche nach einem Anfänger Set bist, dann nehme eines dieser drei, es lohnt sich.

6,5 von 10 Vorhersehungen