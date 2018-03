Tanz durch den Tag ist ein Album von Meine große Freundin Nadja und Karussell (Universal Music) vom 16. März 2018.

Karussell (Universal Music)

Audio CD

Tanz durch den Tag von Meine große Freundin Nadja: Nach der langen Ära der Kinderliederonkels ist Meine große Freundin Nadja eine tolle Abwechslung. Bis vor kurzem noch hat sie in der Politik mitgemischt, jetzt ist sie Singer-Songwriterin für Kinder und hat viel zu erzählen bzw. singen – und das auch sehr wohltuend für Elternohren. Meine große Freundin Nadja ist wie eine Mischung aus großer, cooler Schwester und Pippi Langstrumpf, die ihr Kindsein in der Musik austobt. Mit ihrer angenehmen Stimme erschafft sie einen tollen, modernen Pop-Mix mit fantasievollen und motivierenden Texten zum Tanzen, Feiern, Spielen und Mitsingen.

Das hitgespickte Album TANZ DURCH DEN TAG bietet einen so bisher nicht dagewesenen, frischen Popsound für Kinder, der voller positiver und bestärkender Botschaften rund um Themen wie Gemeinsamkeit und Optimismus steckt. Bei Pophymnen wie “Alle unsere Träume”, Disco-Krachern wie “Detektive” und all den anderen starken Reggae-, Rock’n’Roll- und Elektropop-Ohrwürmern des Albums springt unmittelbar ein kleiner, fröhlicher Funke über, der noch lange wie Sonnenflecken funkelnd durch die Sinne tanzt.

Ich muss ehrlich gestehen, dass ich gar nicht mehr so genau weiß von wem ich dies Album bekommen habe. Irgendein Unternehmen hat es mir zugeschickt um einfach mal reinzuhören. Ich muss auch ehrlich sagen, dass das nicht unbedingt was für mich ist, aber Kinder werden das sicher toll finden, also kleine Kinder, weil der Text sehr einfach zu verstehen ist, so könnte ich mir vorstellen, dass dies Album sehr gut als erster Berührungspunkt mit Musik für Kinder geeignet ist.

7,0 von 10 Liedern für Kinder