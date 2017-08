Taking a Shot – Schlagschuss ins Herz ist ein erotischer Liebesroman aus dem Sieben-Verlag von 2017.

Taking a Shot – Schlagschuss ins Herz: Obwohl Jenna Rileys Brüder Profisportler sind, zählt Sport nicht unbedingt zu ihren Steckenpferden, und Bar-Managerin ist nicht gerade ihr Traumberuf. Dennoch übernimmt sie die familiengeführte Sportbar von ihren Eltern. Sie sieht sich in der Verantwortung und macht ihren Job auch richtig gut, selbst wenn es ihr nicht wirklich Spaß macht. Doch eins kommt für sie nicht in Frage, nämlich ein Verhältnis mit einem Sportler anzufangen.

Eishockeyspieler Tyler Anderson ist fasziniert von Jenna und wird ziemlich schnell Stammgast in der Bar. Er spürt, dass Jenna sich mehr vom Leben wünscht, und während sie sich immer näher kommen, ermutigt er sie, ihre wahren Träume zu verfolgen. Doch zunächst muss sich Jenna darüber klar werden, was und vor allem wen, sie in ihrem Leben haben möchte.

7,0 von 10 Liebespaaren