Tai Chi: Das komplette Trainingsbuch ist ein Buch aus dem Meyer & Meyer Verlag von 2017.

Tai Chi: Das komplette Trainingsbuch: Hier wird zum ersten Mal die alte chinesische Bewegungskunst des Tai Chi Chuan in ihrer gesamten Bandbreite vorgestellt. Das Werk enthält Chi Gong (Atem- und Bewegungsübungen), Pushing Hands, Partnerübungen, unbewaffnete und bewaffnete Tai-Chi-Formen sowie selten veröffentlichte Tai Chi-Stile. Die unbewaffneten Formen eignen sich vor allem für Anfänger im Tai Chi-Bereich. Die Waffenformen sind attraktiv für Leser und Kampfkünstler, die sich in der Materie auskennen und weiterführende Formen bzw. unbekannte Tai Chi-Stile kennenlernen wollen.

Tai Chi ist eine in China entwickelte Kampfkunst und dort schon lange Volkssport. Immer mehr gelangte diese Kampfkunst in den letzten Jahren in den Rest der Welt und zählt heute zu einer der am meisten ausgeübten Kampkünsten der Welt mit mehreren Millionen Menschen, die diesen Sport betreiben. Tai Chi ist eine Art Schattenboxen, eine Bewegungslehre für Körper und Gesundheit. Daher passt in diesem Buch auch der Punkt Chi Gong (Atem- und Bewegungsübungen) gut hinein. Im Grunde ist Tai Chi gar keine Kampfkunst mehr, zumindest heutzutage wird es eher für die anderen, erwähnten Aspekte genutzt.

Mit diesem Buch kannst Du dir Tai Chi selbst beibringen. Das Buch bietet dabei alles wissenswertes mit vielen Bildern und Bewegungen. Du kannst also jede Technik leicht und gleich nachmachen und so erlernen. Ich weiß nicht ob das einen Kurs komplett ersetzt, aber zumindest kann man mit diesem Buch auch zuhause weiter trainieren und das ist absolut empfehlenswert. Wer einen Ausgleich sucht ist im Tai Chi sehr gut aufgehoben, mich entspannt das sehr. Probier es doch auch einfach mal aus, es lohnt sich sehr.

9,0 von 10 Kampfkünsten