Syberia 3: Betritt die magische Welt von Benoit Sokal! Triff Kate Walker in der einzigartigen Welt von Syberia wieder. Tauche in die Geschichte, die Rätsel und Geheimnisse dieses märchenhaften Abenteuers ein, das von Benoit Sokal erschaffen und gezeichnet wurde und mit Musik von Inon Zu untermalt ist.



Mit Anfang 20 kam der erste Syberia Teil heraus, den habe ich damals gesuchtet, auch den zweiten Teil noch, wobei ich den dann schon zu einfach fand. Insgesamt aber eine tolle Spielreihe, für alle Adventure Spieler mehr als geeignet. So war ich überrascht, dass jetzt der dritte Teil erschienen ist, der ja schon 2009 glaube ich angekündigt wurde und nie ist wirklich was passiert. Und nun bin ich etwas hin- und hergerissen, einerseits finde ich die Steuerung mit dem Gamepad entspannt, schön auf der Couch sitzen und via Steam Link auf dem TV zocken.

Allerdings gibt es auch vieles negatives zu berichten. Die Synchronisation ist manches Mal abgehackt, dann stimmen die Texte zum mitlesen nicht mit denen überein die gesprochen werden. Dann ist das Spiel auf 4k Auflösung ruckelig und nein das kann nicht am Rechner liegen, ich spiele mit einer GeForce GTX 980 Ti. Die Auflösung muss also runter, dann gehts. Das Spiel ist dann aber sehr einfach gehalten, was mir im Grunde entgegen kommt, denn mittlerweile ist das so, dass ich gerne entspannte Spiele spiele, so 3-5 Stunden, also einen bzw. zwei Abende und man hat es durch. Für Hardcore-Adventure Spieler ist das nichts, für Casual Gamer gehts, das Spiel erinnert an die alten Teile, hat aber deutliche schwächen, spielen kann man es trotzdem.