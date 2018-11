Swingfood: Das Kochbuch mit Swing-Musik ist ein Buch aus dem Freya Verlag vom 23. Oktober 2018.

Swingfood: Das Kochbuch mit Swing-Musik: SWINGFOOD Ein außergewöhnliches Kochbuch, inspiriert durch Swingmusik Die beiden szenekundigen Köche und Swingtänzer Markus Krassnitzer & Oliver Sortsch ließen sich auf einzigartige Weise von ausgesuchten Swingsongs, die vom Essen und Trinken handeln inspirieren, dieses Kochbuch zu schreiben. Die Weltwirtschaftskrise des letzten Jahrhunderts hatte viele Schwierigkeiten verursacht, die Küche, die daraus hervorging, unterstützte die Widerstandsfähigkeit der Menschen.

Zu dieser Zeit waren die Menschen gezwungen, billige und kreative Wege zu finden, Nahrungsmittel effizient zu nutzen, was zu ungewöhnlichen Gerichten führte. Reis, Bohnen, Mais und Käse waren wichtige Protein- und Energiequellen und ersetzten oft Fleisch, das viel teurer und schwerer zu bekommen war. Diese Sehnsucht nach Fleisch spiegelt sich auch in einigen Songs der damaligen Epoche wider und leitete eine Ära ein, in der sehr viel übers Essen gesungen wurde. Gutes Essen, Musik und Tanz sind zweifelsohne eng miteinander verbunden und erfreuen die Menschen schon seit vielen Jahren.

In diesem Kochbuch finden sie über 80 Swing Songs, wie z. B Chicken Shack Boogie – von Amos Milburn (Cesarsalad mit Sesam Chicken Tenders ) oder Ain’t Nobody Here But Us Chickens – von Louis Jordan & His Tympany Five (Chicken Gumbo mit Maisbrot ) oder Hold Tight (I Want Some Sea Food, Mama) – von Sidney Bechet & His Orchestra (Seafood Burger Handmade Chips) sowie Hey Sweet Potato -von Buddy Johnson (Veggie-Sweet Potato- Supreme – Gefüllte Süsskartoffel )

8,0 von 10 leckeren Rezepten