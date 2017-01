Swinger – Verlangen, Lust, Leidenschaft: Alice und David führen eine Beziehung, in der es schon seit längerem nicht mehr wirklich prickelt. Während der arbeitslose David zunehmend unter Potenzproblemen leidet, steht Alice vor allem beruflich unter Druck. Als David dann eines Tages über ein Online-Portal für Swinger stolpert, ist das der Auslöser für eine Reihe pikanter Zwischenfälle, in deren Verlauf das Pärchen immer tiefer in eine Welt geheimnisvoller Begierden eintaucht. Zuerst ist es nur eine zögerliche Flucht aus dem alltäglichen Sextrott, doch schon bald wird die Lust am Tabu zu emotionalem Viagra: Der Reiz des Neuen stürzt Alice und David in eine Grenzerfahrung, die beider Beziehung auf eine Belastungsprobe stellt. Im Dunkel einer letzten Clubnacht, inmitten gierig ineinander verschlungener Körper, wird sich ihre Zukunft entscheiden…

Der Film fing sehr stark an, ich hatte große Hoffnung, denn ich hatte auch etwas völlig anderes erwartet. Ich dachte es wäre ein Erotikfilm, stattdessen eher ein Beziehungsdrama im Swinger Milieu. Das war von Anfang an sehr stark, wie die beiden ihre Probleme haben, er Arbeitslos ist und Erektionsprobleme hat, die versucht das alles irgendwie zu kitten und dann die Chance bei einer Reportage über Swinger, ihre eigene Beziehung zu retten bzw. wieder spannend zu machen. Das klappt aber nicht wirklich wie man schon erahnen kann. Der Film war, wie gesagt, lange Zeit sehr stark und spannend und nahm dann leider immer mehr ab und wurde zum Ende etwas langwierig, dennoch bin ich dran geblieben, weil ich wissen wollte wie er endet, das verrate ich aber nicht. Ich empfand den Film als sehenswert, aber als kein großes Highlight, für wochentags am Abend aber genau das richtige zum berieseln lassen.

★ 30 Tage #gratis TOP Filme, Serien und Dokus schauen ★