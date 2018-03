Sweeney Todd – Der teuflische Barbier aus der Fleet Street ist ein Hörspiel von Titania Medien (Tonpool) aus dem Jahr 2018.

Sweeney Todd – Der teuflische Barbier aus der Fleet Street: London 1785: Colonel Jeffery von der königlichen Marine stellt Ermittlungen an, um seinen Kameraden Lieutenant Thornhill zu finden. Die Spuren führen zum Salon von Sweeney Todd in der Fleet Street. Der Barbier steht im Ruf, ein sehr brutaler Dienstherr zu sein und gilt auch ansonsten als nicht gerade zimperlich. Sein Barbier-Salon birgt ein Geheimnis, das grauenvoller ist als alles, was Colonel Jeffery sich vorzustellen imstande ist…

Ich habe jetzt länger kein Hörspiel vom Gruselkabinett gehört, ganz am Anfang fand ich die nicht so dolle, dann hatte ich etwas Pause gemacht und mittlerweile finde ich die richtig klasse. Auch Sweeney Todd – Der teuflische Barbier aus der Fleet Street war eines dieser tollen Hörspiele, denn es ist sehr aufwendig produziert. Hier passt wirklich alles zusammen, der Sound, die Sprecher, man hat zu jeder Sekunde das Gefühl etwas sehr hochwertiges zu hören. Ich fand es nur ehrlich gesagt etwas in die Länge gezogen, ich glaube etwas prägnanter hätte dem Hörspiel gut getan aber das ist mein persönlicher Eindruck, du musst hier unbedingt selbst mal reinhören und dir ein eigenes Bild machen.

8,0 von 10 spannenden Hörspielen