Survival Island – Gestrandet im Paradies ist ein Thriller mit u.a. Billy Zane, Kelly Brook und Juan Pablo Di Pace von Pidax film aus dem Jahr 2009.

DVD, Freigegeben ab 16 Jahren

Laufzeit: 91 Minuten

Billy Zane, Kelly Brook, Juan Pablo Di Pace, Gabrielle Jourdan, Gary Brockette

Englisch, Deutsch

Survival Island – Gestrandet im Paradies: Was als entspannte Schiffsreise in die Karibik begann, endet in einer Katastrophe. Die attraktive Millionärsgattin Jennifer strandet nach einem Schiff sbrand gemeinsam mit dem Matrosen Manuel auf einer Insel. Möglicher Grund für das Unglück ist ein Voodoofluch, der auf Manuel lastet. Jennifer befürchtet, ihr Mann Jack sei getötet worden. Allerdings wird dieser zwei Tage später lebend am Strand angespült. Es beginnt ein fataler Überlebenskampf.

Stewart Raffills Liebe zur wilden Natur veranlasste ihn zu Filmen wie „Die Abenteuer der Familie Robinson in der Wildnis“ und „Allein auf der Pirateninsel“. In diesem Spätwerk des Regisseurs und Autors verschlägt es diesmal Billy Zane („Twin Peaks“) und „Sexiest Women in the World“ Kelly Brook auf eine wieder einmal naturbelassene, aber tödliche Insel. Das Lexikon des internationalen Films schrieb über das Survivalabenteuer: „Erotisch aufgeladener Thriller in Form einer Robinsonade, die den (fast) biblischen Sündenfall aufgreift und von der Vertreibung aus dem Paradies berichtet.“ …mehr lesen

Ich mag die Schauspielerin Kelly Brook so gerne sehen, nicht unbedingt weil sie eine tolle Schauspielerin ist, sondern weil sie einfach nur top aussieht. Ich kann mich erinnern, dass vor einigen Jahren mal überall geschrieben wurde, dass sie mathematisch den perfekten Körper hat und ich kann euch sagen, sie hat einen tollen Körper, den man in diesem Film ausgiebig zu sehen bekommt. Wirklich durchgesetzt hat sie sich als Darstellerin nie, jedenfalls nicht bei den ganz großen. bei Billy Zane sieht das schon anders aus, ein klasse Darsteller, der hier schwer begeistert hat. So hat man als Filmfan hier wirklich alles, Spannung, nackte Haut und eine knallharte Story. Die Story überrascht am Ende zwar nicht und wirkt oft wenig authentisch, macht aber Spaß zu schauen, daher meine klare Empfehlung, schaut euch den Film einfach mal an.

8,0 von 10 perfekten Körpern auf einer einsamen Insel