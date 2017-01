Surface Tastatur und Maus ab 16. Januar 2017 in Deutschland verfügbar

Ab dem 16. Januar 2017 sind die Surface Tastatur und die Surface Maus in Deutschland erhältlich. Interessierte Kunden erhalten das Keyboard zu einem Preis von 109,99 Euro (UVP, inkl. MwSt.) und die Maus für 54,99 Euro (UVP, inkl. MwSt.) bei allen Surface Retail Partnern. Das neue Zubehör passt im Design zur Surface-Reihe, kann jedoch flexibel eingesetzt werden. Das Surface Keyboard und die Surface Maus sind kompatibel mit modernen Versionen von Windows, Mac OS und Android und verbinden sich via Bluetooth 4.0 kabellos und stromsparend mit Desktop-PCs, Laptops oder Tablets.

Seit mittlerweile knappen 2 Jahren arbeite ich nun mit meinem Surface Pro 3, das zugegeben damals teuer war. Ich wollte aber möglichst viel Platz auf und unter meinem Schreibtisch haben, so habe ich mich entschieden das Tablet als Arbeitsplatzrechner zu benutzen. Dies klappt auch ganz wunderbar, über die Dockingstation kann man wunderbar alles anschließen, mein Drucker läuft wie mein 27″ Monitor ganz hervorragend. Als Tastatur benutze ich bisher die Microsoft Wireless Desktop 3000 Keyboard.

Sogar schon seit 2012, es ist also an der Zeit für etwas neues, vor allem etwas, was optisch auch besser passt und da ist mir die Tage doch diese News in die Hände gefallen, dass es ab den 16. Januar, also diese Tage ein neues Set für das Surface gibt. Natürlich kann man das Set auch an jeden anderen PC anschließen, aber schaut es euch oben auf dem Bild an, sieht es nicht cool aus? Das ist genau das richtige für meinen Schreibtisch, ich bin sehr gespannt ob ich ein Set zum Testen für euch bekomme, dann halte ich euch sehr gerne auf dem laufenden.