Surf World Seriesist ein Spiel bei dem Du auf den Wellen reitest von Vision Games Publishing LTD aus dem Jahr 2017, das ganz neu auf Steam erschienen ist.

Surf World Series: Schnapp dir dein Brett und schwing dich in die legendären Wellen in Surf World Series, dem Arcade-Surfspiel, in dem du an 5 der legendärsten Surfstrände der Welt surfen kannst, einschließlich Bell’s Beach (Australien), Waimea Bay (Hawaii), Supertubos (Portugal), Cacimba do Padre (Brasilien) und Jeffreys Bay (Südafrika). Dir stehen Wellen am Nachmittag, am Abend und in der Nacht zur Verfügung sowie verschiedene Wetterlagen und unterschiedliche Wellen und visuelle Darstellungen. Führe abgefahrene Tricks durch, einschließlich den Superman und Sushi Roll, und tritt gegen 15 verschiedene Surfer an. Mit sechs spielbaren Charakteren und zehntausenden Möglichkeiten zur Anpassung kannst du dir deinen eigenen, coolen Stil schaffen und dich von den anderen absetzen kannst. Tritt in 3 Mehrspieler-Onlinemodi an: Big Heat Battle, Championship und Survival.

Ich fand das Spiel gar nicht mal so schlecht, ich hatte mich im Vorfeld gefragt wie man das wohl umgesetzt hat, denn wirklich viele solcher Surfspiele gibt es nicht, im Grunde ist mir keines bekannt, lediglich aus dem alten California Games, aus meiner Kindheit, was nun auch schon über 20 Jahre her ist, gab es einen Abschnitt bei dem man auf Wellen Tricks machen konnte. Das ist aber nicht mehr mit heutigen Spielen zu vergleichen. Surf World Series sieht gut aus, die Grafik ist okay, das Prinzip funktioniert, aber ich fand es etwas zu schwer von der Steuerung her. Wenn man für eine Kombi die Tasten zu schnell drückt, werden sie zb, gar nicht erkannt, wenn man sie zu langsam drückt geht der Trick in die Hose, daran sollte man noch Arbeiten, ansonsten macht es Spaß, ich kann euch empfehlen einfach selbst mal reinzuschauen.

7,0 von 10 braungebrannten Surferboys