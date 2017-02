Superwoman von Gayle Tufts: Sie ist eine Institution für intelligente Unterhaltung. Seit vielen Jahren lässt Gayle Tufts ihren geschärften Blick sowohl über die Deutschen als auch über ihre amerikanischen Landsleute gleiten. In ihrem neuen Programm aktiviert sie all ihre Superkräfte, um mit ganz viel Musik, Tanz und Comedy „the Power of Showbiz“ zu verbreiten. Enthusiastisch, bodenständig, selbstironisch und rundum liebenswert, bündelt sie die Kraft ihrer großen Vorbilderinnen und führt den ultimativen Kampf gegen die Sehnsucht nach einfachen Antworten. Sie erklärt die berauschende Wirkung von Superfoods und gibt Halt in Zeiten der unverständlichen Wahlen.

Dieses Hörbuch, dieses Comedy Programm bewerte ich mal nicht mit meiner bekannten und typischen Bewertung, wie ihr sie kennt. Das hat ganz einfache Gründe. Im Allgemeinen kommt Gayle Tufts ja wirklich gut an. Ich kannte sie bisher nicht und wollte mir das unbedingt mal anhören, weil es mir empfohlen wurde. Leider fand ich sie so gar nicht witzig. Sie ist laut, nervig und dieses Denglisch finde ich peinlich und nicht witzig. In meiner Kindheit vor 20 Jahren war das lustig, da haben wir manchmal so gesprochen, in den 90er Jahren. Ich kann es nicht verstehen, dass man so etwas gut findet, aber wie gesagt, das ist dann auch nur meine Meinung, deine könnte eine ganz andere sein und fairerweise lasse ich die Bewertung dieses Mal weg und kann dir zumindest empfehlen selbst mal reinzuhören und dir ein eigenes Bild zu machen.