Superfreunde – Das Freundebuch ist ein Buch aus dem Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 21. August 2018.

Auflage Nr. 1 (21.08.2018)

Gebundene Ausgabe: 80 Seiten

Superfreunde – Das Freundebuch: Ein Freundebuch für die Ewigkeit! Mit den vielfältigen Motiven eignet sich das originelle Erinnerungsalbum in der beliebten Kritzeloptik für Mädchen und Jungen gleichermaßen. Alle Freunde bekommen ihre eigene Seite und bleiben somit ein Leben lang in Erinnerung. Die Fragen heben sich von anderen Freundebücher ab – kein langweiliges Ausfüllen mehr, auf jeder Seite gibt es viel Platz für persönliche Einträge, Entweder-Oder-Fragen und witzige Details zum Ankreuzen. Coole Illustrationen und knallige Farben – Superfreunde fürs Leben!

Als Kind und Jugendlicher habe ich so etwas in der Art auch gehabt, das ist alles schon 30 Jahre her, bei uns sag das etwas anders aus, einfacher und weniger kreativ. Leider habe ich das Buch nicht mehr, ich glaube das wäre jetzt eine besondere Freude so etwas wieder zu lesen nach so vielen Jahren. Deswegen bin ich auch heute noch so begeistert von solchen Büchern, denn heute sind sie nach wie vor pure Begeisterung. Ich wette eure Kinder werden es euch danken, wenn ihr ihnen so etwas beschafft, spätestens in 30 Jahren. Aber Spaß beiseite, dies Buch ist weitaus kreativer als das was ich damals hatte. Ich wünschte ich wäre nochmal klein und könnte so ein tolles Freunde buch haben, schaut es euch unbedingt mal an.

8,5 von 10 besten Freunden