Super Sweet Girls / Extreme Hairy Pink Pussy / Erotic Domination

Super Sweet Girls: In seinem brandneuen Buch schwelgt Mikhail Paramonov in einer Palette zarter Pinktöne. Girls in rosa Höschen und Söckchen. Transparente rosa Kleidchen schmücken die kleinen Brüste und glatten Schamhügel seiner reizenden Modelle. Er hatte sichtlich Spaß daran, in seinen Bildern heimliche Hinweise auf das Erosmotiv anzubringen – der Gott der Liebe, der die Männer auf höchst charmante Weise in die Falle lockt.

Extreme Hairy Pink Pussy: Skandalös wucherndes Schamhaar! Das Geschlecht der Frau im Naturzustand. Die Modelle kraulen hemmungslos ihre Büschel und empfinden keinerlei Scham, wenn Haare aus ihren Slips sprießen. Sie spreizen absichtlich die Pofalten, um die haarigen Auswüchse an ihrem Anus zu präsentieren. Gipfel der Dreistigkeit: Sie öffnen großzügig ihre Vulva mit den Fingern, damit ihr klaffendes Geschlecht wie ein roter Mund weit offen steht – feucht und obszön, inmitten von Haaren … Diese Bilder lassen niemanden kalt. Walter Bosque adelt sie und verleiht ihnen den Status von Ikonen.

Erotic Domination: China Hamilton bemerkt über seine Fotografie: Gemeinsam mit meinen Modellen versuche ich Werke zu erschaffen, die von einem breiten Publikum betrachtet und genossen werden können. Die abgebildeten Frauen sind stolz auf ihre Sexualität, auf ihre Körper und auf ihre Lust. Sie wissen, dass ihre intimen Enthüllungen von Voyeuren und Kennern gleichermaßen geschätzt werden. Im Buch finden sich auch zahlreiche Portraits echter „Herrinnen“. Diese Dominas, angezogen und entblättert, behaupten stolz ihren Platz in der langen Geschichte dieses Sujets und bedienen kunstfertig die Lustfantasien des „bösen Schulbuben“ oder der „unterwürfigen Magd“.

Ich bin ein großer Fan von erotischer Fotografie im Allgemeinen, wer mich kennt weiß das unlängst. Das ich auch immer gerne mal wieder Bücher in der Richtung vorstelle ist für viele auch keine Neuigkeit und so habe ich diesen Verlag gefunden, den ich bisher noch nicht kannte. Dieser hat allerdings eine schöne Auswahl an Erotikbüchern von denen ich euch diese drei vorstellen möchte, weil sie mich am meisten interessiert haben. Sie sind auch alle ziemlich gleich in der Aufmachung, daher bewerte ich sie zusammen, weil sie sich in Aufmachung und Qualität nicht unterscheiden.

Wer dann was am liebsten mag ist Geschmackssache, ich mag es durchaus eine Nummer härter, junge Frauen sind auch immer eine tolle Sache und Behaarung an den richtigen Stellen kann sehr sexy sein, daher wählte ich diese drei Bücher und bin begeistert. Die Bilder sind in einer guten Qualität, die Bücher haben auch nicht viel Text, dafür umsomehr Bilder. Insgesamt kann man da gar nicht mehr sagen, die Models sind klasse, die Fotografien gelungen und die Bücher somit einen Blick mehr als wert, schaut also einfach selbst mal rein.