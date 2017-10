Super Mario Encyclopedia – Die ersten 30 Jahre ist ein Buch von TOKYOPOP aus dem Jahr 2017.

Super Mario Encyclopedia – Die ersten 30 Jahre: Der beliebte italienische Klempner Mario der Videospielschmiede Nintendo feiert bereits sein 30. Konsolen-Jubiläum! Grund genug für ein umfangreiches Nachschlagewerk, gespickt mit Hintergrundinfos und Artworks zu 17 Hauptspielen. Dazu gehören Erläuterungen zu Charakteren, Items und Level-Designs sowie eine Nachricht von Entwickler-Urgestein Takashi Tezuka und lustige Anekdoten. All dies macht die Super Mario Enzyklopädie zu einem Must-have für Fans der guten alten Pixel-Ära und Freunde des modernen Mario-HD-Zeitalters.

Zunächst einmal muss man sagen, dass das Buch nicht ganz recht hat. Mario trat zum ersten mal in Donkey Kong 1981 an. Ein weiteres Spiel mit Mario als Hauptfiguar war 1983. Genau genommen gibt es Mario also seit 36 Jahren. Diese beiden Spiele werden auch hier gar nicht erwähnt, finde ich sehr schade, denn damit startete Mario, das gehört zu der Erfolgsgeschichte definitiv dazu.

Ansonsten aber ein sehr gelungenes Buch das alle weiteren Spiele aus der Reihe bis ins Detail vorstellt. Gegnertypen, Besonderheiten, eine kurze Erklärung zu jedem Level und und und, also sehr umfangreich. Das macht zum lesen wirklich Spaß, zumindest mir, denn ich habe sie alle gespielt und habe tolle Erinnerungen an diese Zeiten, besonders an die ersten Versionen. Ich habe dadurch richtig Lust bekommen wieder Mario zu spielen und werde das gleich einmal nachholen. Schau du doch auch einfach mal in dieses Buch rein, wie gesagt, bis auf die fehlende Entstehungsgeschichte ist das Buch mehr als gelungen.

8,0 von 10 Klempnern