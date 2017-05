Sunshine Live, Vol. 60: Die brandneue sunshine live vol. 60 steht in den Startlöchern! Wie immer im stylischen Digipack, aber vor allem wieder mit 3 CDs. 60 Titel aus den vorausgegangenen 59 CDs haben es auf die Jubiläums-CD geschafft! Als die erste sunshine live Volume im November 2001 in die Läden kam, hätten wir uns diese Erfolgsgeschichte nicht einmal im Traum vorstellen können. Aber jetzt sind wir hier, fast 16 Jahre, 59 Compilations und unzählige Top-Ten Chartplatzierungen später. Die sunshine live Volume hat sich auch dank eurer Hilfe zur erfolgreichsten CD-Reihe in der deutschen Radiolandschaft entwickelt.

Ich kann mich an 2001 noch gut erinnern, das war damals die Zeit als ich auch das erste Mal etwas von Sunshine Live gehört hatte, mein Kumpel hatte mir davon erzählt. Seit dieser Zeit höre ich immer mal wieder gerne in den Radiosender rein, noch lieber aber in die Sampler, die immer ein schöner Querschnitt aus den aktuellen Clubs sind, besser als jeder andere Sampler den ich kenne.

Dieses Mal hat man sich was besonderes einfallen lassen. Ein Best of sozusagen, das beste aus all den Jahren Sunshine Live und was soll ich sagen? Der Sampler ist wieder einmal mehr als nur gelungen. Scooter, Tiesto, Manian, ach was sage ich, es ist alles drauf was die letzten Jahre begeistert hat und damit ist dieser Sampler ein riesen Highlight und liegt bei mir längst im Auto. Hör unbedingt selbst mal rein, es lohnt sich sehr.