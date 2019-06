Sunshine Live 68 ist ein Sampler von Uptrax / Indigo vom 21. Juni 2019.

Sunshine Live 68: Vollgepackt mit dem Besten aus EDM, House, Dance und Future Bass! Dabei sind u. a. Megahits von Kygo, Topic, Alan Walker, Dynoro, Sigala, Dimitri Vegas & Like Mike, u.v.m

Ich kann mich an 2001 noch gut erinnern, das war damals die Zeit als ich auch das erste Mal etwas von Sunshine Live gehört hatte, mein Kumpel hatte mir davon erzählt. Seit dieser Zeit höre ich immer mal wieder gerne in den Radiosender rein, noch lieber aber in die Sampler, die immer ein schöner Querschnitt aus den aktuellen Clubs sind, besser als jeder andere Sampler den ich kenne.

9,0 von 10 geilen Tracks