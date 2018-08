Sunshine Live 65 ist ein Sampler von Uptrax (Indigo) vom 24. August 2018.

Sunshine Live 65: Als die erste Sunshine Live Compilation im November 2001 in die Läden kam, wagte niemand von einer solchen Erfolgsgeschichte zu träumen. Fast 17 Jahre und 64 Compilations sowie unzählige Top-Ten-Chartplatzierungen später, hat sich die Sunshine Live Compilation mit Hilfe der Fans zur erfolgreichsten CD-Reihe in der deutschen Radiolandschaft entwickelt. Hier nun Volume 65, das Beste aus EDM, Electro, Dance, House & Trance plus vielen exklusiven Tracks. Das Tracklisting liest sich wie das Who is Who der internationalen Danceszene. Diesmal mit dabei: Armin Van Buuren, Gestört Aber Geil, W&W, Blank & Jones, Lost Frequencies, R.I.O., Joe Stone, Paul Van Dyk und viele mehr! Wie immer gibt es diese 60 neuesten und angesagtesten Tracks auf drei CDs im stylischen Digipak.

Ich kann mich an 2001 noch gut erinnern, das war damals die Zeit als ich auch das erste Mal etwas von Sunshine Live gehört hatte, mein Kumpel hatte mir davon erzählt. Seit dieser Zeit höre ich immer mal wieder gerne in den Radiosender rein, noch lieber aber in die Sampler, die immer ein schöner Querschnitt aus den aktuellen Clubs sind, besser als jeder andere Sampler den ich kenne.

9,0 von 10 geilen Tracks