Sunshine Live 62 ist ein Sampler mit elektronischer Musik von Uptrax (Indigo) aus dem Jahr 2017.

Sunshine Live 62: X-Mas 2017 – das Fest der Liebe und des Schenkens naht…und passend gibt’s die brandneue sunshine live Compilation mit allen Hits aus den Clubs und von eurem Lieblingsradiosender!

Mit der sunshine live vol. 62 geht die erfolgreichste Radio-Compilation in die nächste Runde! Wie immer im stylischen Digipack und auf 3 CDs oder als Digital-Compilation mit 2 DJ Mixen, randvoll mit dem neusten was euer electronic music radio an freshen Tunes zu bieten hat! Das Beste aus EDM, Dance, Trance & House plus viele exklusive Tracks die sonst auf keiner CD zu haben sind – direkt aus der sunshine live Musikredaktion in eure Player! Mit dabei: Armin van Buuren, Martin Garrix, Hardwell & KSHMR, Neelix, Andhim, Tiesto, Moguai & AKA AKA, Paul van Dyk und jede Menge mehr!

Ich kann mich an 2001 noch gut erinnern, das war damals die Zeit als ich auch das erste Mal etwas von Sunshine Live gehört hatte, mein Kumpel hatte mir davon erzählt. Seit dieser Zeit höre ich immer mal wieder gerne in den Radiosender rein, noch lieber aber in die Sampler, die immer ein schöner Querschnitt aus den aktuellen Clubs sind, besser als jeder andere Sampler den ich kenne.

9,0 von 10 fetten Tracks