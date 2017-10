Sunshine Live 61 ist ein Sampler von Uptrax (Indigo) aus dem Jahr 2017.

Sunshine Live 61: Die brandneue sunshine live vol. 61 steht in den Startlöchern! 3 CDs mit 60 Tracks aus unserer Heavy Rotation warten auf euch. Freut euch auf Tracks von Armin van Buuren, Gestört aber GeiL, Neelix, Tom Wax und vielen mehr. Der Sommer mag vorbei sein, aber mit unserer neuen sunshine live Volume geht die Party so richtig weiter.

Ich kann mich an 2001 noch gut erinnern, das war damals die Zeit als ich auch das erste Mal etwas von Sunshine Live gehört hatte, mein Kumpel hatte mir davon erzählt. Seit dieser Zeit höre ich immer mal wieder gerne in den Radiosender rein, noch lieber aber in die Sampler, die immer ein schöner Querschnitt aus den aktuellen Clubs sind, besser als jeder andere Sampler den ich kenne.

Wer noch mehr Bock hat auf elektronische Musik, dem kann ich ganz aktuell auch noch Hardwell Presents Revealed Vol.8 epmfehlen.

Pünktlich zum Closing der Festival Saison 2017 liefert der zweifache „World’s No. 1 DJ“ HARDWELL bereits zum achten Mal das jährliche mit Spannung erwartete Mix-Album seines Erfolgslabels „Revealed Recordings“ ab. „HARDWELL PRESENTS REVEALED VOLUME 8“ ist randvoll mit Revealed-Hits von Kill The Buzz, Sick Individuals, Jewelz & Sparks, Maddix, KURA sowie Tracks seiner DJ VIP Elite Afrojack, KSHMR, Dr. PHUNK, MOKSI und vielen mehr.

8,5 von 10 Dance-Tracks