Summer of 84 ist ein Thriller mit u.a. Graham Verchere, Judah Lewis und Caleb Emery von Pandastorm Pictures (Edel) aus dem Jahr 2018.

9 Bewertungen Summer of 84 - Blu-ray Disc Pandastorm Pictures (Edel) (26.10.2018)

Blu-ray, Freigegeben ab 16 Jahren

Laufzeit: 105 Minuten

Graham Verchere, Judah Lewis, Caleb Emery, Cory Grüter-Andrew, Tiera Skovbye

Deutsch, Englisch

Letzte Aktualisierung am 9.10.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Summer of 84: Sommer 1984: Vier Freunde schlagen die Zeit zwischen Baumhaus, Bowlingbahn und BMX-Fahrten tot – bis ein Serienkiller seinen dunklen Schatten auf die sonst so ideale Vorstadtidylle wirft. Hobby-Verschwörungstheoretiker Davey (Graham Verchere) verdächtigt schon bald seinen Nachbarn, den alleinstehenden Polizisten Wayne Mackey (Rich Sommer). Um dem Schlächter von Cape May auf die Schliche zu kommen, verwandeln die Jungen ihr Geheimversteck in eine Einsatzzentrale. Und was zunächst als harmloses Detektivabenteuer beginnt, wird nach und nach zu einem gefährlichen Spiel auf Leben und Tod.

90 TV-Sender streamen – live und on demand

Ich hatte den Film gar nicht so auf dem Schirm und eher aus Zufall entdeckt. Summer of 84 ist der neue Streich des Filmemacher-Kollektivs RKSS (Turbo Kid) und eine liebevoll düstere Hommage an Kultfilme der 80er Jahre wie Nightmare – Mörderische Träume, Die Goonies oder Stand by Me. Der atmosphärische Synth-Soundtrack von Le Matos rundet den Retro-Horrortrip gekonnt ab. Ich fand ihn mega spannend, von der ersten Minute fast an bis zum Ende. Denn erst denkt man das ist ein Abenteuer von Jugendlichen und das entwickelt sich immer mehr zum düsteren Thriller. Selten so spannend vor einem Film gesessen, besonders gefallen haben mir die jugendlichen Darsteller, dieser Spagat zwischen Witz, Blödsinn machen, Angst haben etc. fand ich genial. Ich kann euch sehr empfehlen hier reinzuschauen, es lohnt sich sehr.

9,0 von 10 Freunden, die den Sommer verbringen