Sugar Rush – Jamie Olivers Kampf gegen den Zucker: Ob offensichtlich oder versteckt – Zucker ist in fast allen Lebensmitteln vorzufinden. Sind Sie sich eigentlich darüber bewusst, wie viel Zucker Sie persönlich täglich konsumieren? Einige Experten gehen sogar so weit, die „Volksdroge Zucker“ in ihrer Gesundheitsgefährdung mit der des Tabaks und des Alkohols gleichzusetzen. In „Sugar Rush“ geht der britische Starkoch und Bestsellerautor Jamie Oliver den Ursachen und Gefahren des erhöhten Zuckerkonsums, sowie den weitreichenden gesundheitlichen Folgen für jeden Einzelnen und die Gesellschaft umfassend auf den Grund. Er klärt zudem auf, in welchen Lebensmitteln sich oft Zucker versteckt und beschließt, nachhaltige Maßnahmen gegen die „Volksdroge Zucker“ zu starten.

In den Industriestaaten schlagen die Ernährungsexperten und Ärzte bereits seit vielen Jahren Alarm, wenn das Thema auf den Zuckerkonsum der Bevölkerung fällt. Unbestreitbarer Fakt ist jedoch, dass der Durchschnittsverbraucher täglich insgesamt deutlich zu viel Zucker zu sich nimmt, als es gesund ist. Die Folgen dieser Entwicklung sind nicht nur für jeden Einzelnen, sondern auch gesamtgesellschaftlich höchst dramatisch: Vermeidbare Gesundheitsschäden wie Fettleibigkeit, Zahnverfall sowie steigende Zahlen an Diabetes Typ 2-Erkrankungen belasten unnötig die Gesundheitssysteme und haben zudem oft lebenslange Auswirkungen auf das Wohlergehen der Betroffenen.

Es ist ja schon Wahnsinn wie viel Zucker in Lebensmitteln ist, von denen man das auch nicht einmal unbedingt denkt. Jamie Oliver zeigt dies, wenn er das als Koch auch wissen müsste, stellt er sich hier oft dumm, das fand ich irgendwie nicht so eine dolle Aufmachung, aber es geht ja darum zu erkennen was Zucker macht, wo Zucker drinnen steckt und was wir gegen übermäßigen Zuckergenuss, will ich es mal nennen, machen können. Von daher war diese Doku letztendlich doch ganz interessant und einen Blick auf jeden Fall wert.

