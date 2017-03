Süß Grillen: Naschkatzen aufgepasst, jetzt wird es heiß! Koch-Artist Manuel Weyer zeigt in „Süß Grillen“ mit mehr als 50 einzigartigen süßen Rezepten die Schokoladenseite des Grillens: Von Brombeer-Pies bis Brownie-Pops, von knusprigen Fruchtspießen bis Mango-Kokos-Eisbombe, von Schokoladen-Feigen-Tarte bis Vanilleschmarren mit Erdbeerröster – hier bleibt kein (Dessert-) Wunsch offen. Manuel Weyer wirft alles auf den Rost oder in die Schale, was süß ist, und verwandelt es in schnelle, leckere Naschereien vom Grill, aufgespießte freche Früchtchen oder Festliches zum Dahinschmelzen. Abgerundet werden die Rezeptideen mit süßen Saucen, Pesto und Dips.

Die warmen Tage die fangen jetzt langsam wieder an der Frühling beginnt der Sommer steht vor der Tür und was liegt da am nächsten was man da machen kann natürlich grillen. Aber es schmeckt nicht nur die Wurst und auch nicht nur das Kotelett sondern es gibt auch süße Sachen die man auf den Grill hauen kann und das war mir bisher noch nicht so bewusst. Dieses Buch weiß es aber und hat jede Menge Rezepte für euch parat. Angefangen bei Germknödeln bis hin zu Strudelteig Bonbons. Auf manche Ideen wäre ich nie im Leben gekommen gegrillte Nougat Cookies beispielsweise. Das ist alles furchtbar lecker und ich freue mich auf die bevorstehende Grillsaison. Ich kann euch empfehlen selbst unbedingt mal rein zu gucken, besonders dann, wenn du Süßes magst. Viel Spaß beim Lesen und Grillen.