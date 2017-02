Subterrain: In Subterrain schlupfst du in die Schuhe von Dr. West, der anscheinend der einsame, einzige Uberlebende von MPO ist, einer unterirdischen Stadt auf dem Mars. Tu was du tun musst, um zu uberleben: schlage dich mit Feinden, kampfe gegen Hunger und Durst, verarzte deine Wunden und sammle Ressourcen in einem immerwahrenden Kampf darum, die Katastrophe zu uberleben, die den Mars befallen hat! Wenn du nicht aufpasst, wirst du dir selbst dein großter Feind sein! Jede Entscheidung, die du triffst ist entscheidend. Die Welt wartet nicht auf dich.

Ich spiele Steam spiele ja immer über meinen Fernseher, also via Steam Link und mit einem Steam Controller. Ich hatte mich zunächst etwas geärgert, dass zwar auf der Steam Seite steht das Spiel würde Controller unterstützen, dies aber nicht der Fall war. Im Menü ist dann eine Funktion versteckt, den Controller erst aktiviert, die muss man auch erst einmal finden, ich hatte da in der Tat beim Enwtickler nachgefragt, der mir die Option erst verraten hat. Dies aber einmal aktiviert und mann kann loslegen. Dann bekommt man auch die Übersicht der Steuerung mit dem Controller. Das ist dann auch gar nicht mal so leicht, das Spiel ist, was die Steuerung angeht ziemlich komplex und man muss sich da erst einmal reinfummeln. Das gute aber ist: Das Spiel gibt dir Zeit dies zu tun, denn gerade am Anfang ist es weniger actionreich, dafür umso bedrohlicher und spannend. Ich muss schon sagen, ich hatte da teilweise echt bammeln um Ecken zu gehen, weil die auch erst einsehrbar werden wenn diese im Sichtfeld liegen. Ein gutes Spiel, das ihr euch unbedingt mal ansehen müsst. Ich habe bisher noch nicht sehr weit gespielt, fand es aber schon gelungen, dass ich es euch unbedingt mal zeigen wollte.