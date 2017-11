stromaufwärts – kaiser singt kaiser ist das neue Album von Roland Kaiser und Rca Deutschland (Sony Music) aus dem Jahr 2017.

stromaufwärts – kaiser singt kaiser: Zu einer Zeit, zu welcher andere an die Rente denken, erlebt Roland Kaiser einen weiteren Karrierehöhepunkt. Im Jahr seines 65. Geburtstages erreichte sein letzter Megahit Warum hast du nicht nein gesagt? mit Maite Kelly Goldstatus, auf YouTube wird das Video täglich tausende Male angeklickt und weist bereits über 54 Millionen Klicks auf. Nun legt Roland Kaiser am 20.10. ein neues Studioalbum vor unter dem Titel stromaufwärts kaiser singt kaiser eine Neuinterpretation seiner größten Hits und mit zwei brandneuen Titeln.

Im Moment, also den letzten Jahren erlebt Schlagermusik ja ein riesen Hoch. Mit kaum einer Musikrichtung lässt sich wohl so viel Geld verdienen wie mit Schlager und das machen sich gestandene Künstler, wie auch Roland Kaiser zu nutzen. Ist aber auch okay, ich finde es klasse, dass er in seinem Alter seine Hits nochmal erneuert und so auch jüngeren Publikum zugänglich macht. Sicher ist das Geld dabei auch eine Überlegung gewesen aber sei es drum, Win-Win nennt man so etwas dann wohl. Mir hat das Album sehr gut gefallen, es war kein 10 Track Album, bei dem man denkt da will er auf Krampf mal ein paar Euro verdienen, nein es war voll und sehr hörenswert. Auch wenn ich nicht so der Schlagermusik-Fan bin fängt Schlager langsam an mir richtig zu gefallen, auch dieses Album trug dazu bei, hör also einfach selbst mal rein.

8,0 von 10 Superhits