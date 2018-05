Streets of London ist ein Buch aus dem Verlag teNeues vom 4. Mai 2018.

Streets of London Mendo

Herausgeber: teNeues Media

Gebundene Ausgabe: 224 Seiten

Letzte Aktualisierung am 16.05.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Streets of London: Ein ehrliches London-Porträt von mehr als 40 internationalen zeitgenössischen Fotografen Als wären sie für den Onlinebereich entstanden, präsentieren die Fotografien in Streets of London das klassische Stadtbilderbuch auf eine ganz neue und zeitgemäße Art Streets of London bietet neue Perspektiven auf altbekannte Wahrzeichen, die sich mit weniger naheliegenden Aufnahmen von verborgenen Schätzen dieser weltweit geliebten Metropole abwechseln London: Hauptstadt Großbritanniens, Heimat für Welt-bürger und Mittelpunkt des Landes politisch, wirtschaftlich und kulturell.

Zusammen mit Paris, Tokio und New York zählt London nicht nur bei Reisenden zu den vier Alpha-Städten der Erde. Kurz gesagt: London ist eine Metropole mit vielen Gesichtern. Streets of London ist eine moderne Version des klassischen Stadtbilderbuchs. In Streets of London wechseln sich Fotografien von weltberühmten Wahrzeichen wie der Tower Bridge, der Themse und der St Pauls Cathedral mit Aufnahmen von weniger bekannten, aber genauso interessanten Gegenden der Stadt ab. Sie alle wurden von Fotografen gemacht, die ein modernes Auge fürs Detail mitbringen.

Im Grunde ein klasse Buch, das einem wirklich mal einen richtigen Einblick in die Stadt London gibt, so wie sie wirklich ist, ganz nah fühlt sich das an, beinahe als ob man die Plätze selbst besucht hat. Einzige Kritikpunkte sind, dass das Buch ab und an mal weiße Seiten hat, die man hätte mit Text füllen können. Und ein Foto fand ich nicht gelungen, vo London Eye, das ging über beide Seiten und sah in dem Knick nicht gut aus. Das ist aber Meckern auf sehr hohem Niveau, denn das Buch ist sonst einfach genial. Die Bilder sind hervorragend, ich kam aus dem Staunen kaum heraus und habe jetzt noch mehr Lust London einmal selbst zu besuchen.

8,5 von 10 wunderschönen Städten