Streetfood Berlin: Dem Hunger nach quer durch die Stadt ist ein Buch über Streetfood aus Berlin aus dem Cadmos Verlag von 2017.

Streetfood Berlin: Dem Hunger nach quer durch die Stadt: Zunächst einmal muss man sich fragen was Streetfood eigentlich ist. Das sind Zwischenmahlzeiten die von einem fahrbaren Verkaufsstand oder auf einer öffentlichen Verkehrsfläche zu sich genommen werden. Streng genommen hat dieses Buch den falschen Titel, denn es werden auch viele Berliner Restaurants vorgestellt. Es müsste eher Restaurantführer durch Berlin heißen oder ähnliches, Streetfood ist hier als Namen falsch gewählt.

Für mich ist dieses „Streetfood“ interessant wenn es sich dabei um Trucks dreht, das finde ich sehr cool und wenn ich einen sehe esse ich auch meistens was, weil es einfach mal was anderes ist. Auch das bietet dies Buch, es ist also nicht so, dass es ganz am Thema vorbei geht, aber leider kommt das wirkliche Streetfood hier zu kurz. Reinschauen kann man aber dennoch, denn die Tipps zu den zb. Trucks sind klasse und haben mir sehr gefallen.

6,0 von 10 Foodtrucks