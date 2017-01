Street Food international: Frisch & lecker: Pulled Pork Burger, Califonia Wrap, Falafel und Samosas sind nur ein paar der angesagtesten Snacks aus den Garküchen und Food Trucks der Welt. Cool, frisch und richtig lecker präsentiert sich heute das Fast Food für die Mittagspause oder zum abendlichen Take-away auf schicken Festivals und in trendigen Bars. In diesem Buch haben wir die besten internationalen Street-Food-Rezepte für Sie gesammelt. Von Currywurst über Köfte, Burger, Curries, Nachos bis Frozen Yogurt können Sie den Kultstatus dieser einzigartigen Szene nun zu Hause erleben und in den herrlichsten Snacks aus Europa, Asien, Amerika und dem Orient schwelgen. Sie werden begeistert sein!

Oh Gott, das ist genau die Art von Essen die ich mag, die im Grunde wohl jeder von uns mag, das aus dem Laden von der Ecke, dem Foodtruck in der Nähe oder dem Lokal im Dorf, in der Stadt. Ihr wisst was ich meine, ob Döner oder Burger, ob Fisch and Chips oder Wraps, hier gibts echt alles, alles was lecker ist mit Rezepten und zu meinem großen Leiden auch Bildern. Da bekommt man echt hunger beim Lesen. Alleine das Rezept zu der Currysoße war grandios, ich hätte Ketchup warm gemacht und Currypulver rein, aber so wie die hier beschrieben ist, ist sie natürlich um Welten besser. Das sind dann auch so einfache Dinge, die man schnell mal ausprobieren kann und man bei seinen Freunden dann, sofern man diesen was abgibt, auch der King ist. Ich kann euch empfehlen hier selbst einmal reinzuschauen, wenn Du auch so eine Naschkatze bist wie ich.