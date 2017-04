Steve Schapiro signiert im TASCHEN Store Berlin am 8. April

Steve Schapiro kommt nach Berlin und signiert am Samstag, den 8. April, von 15 bis 16.30 Uhr weltweit erstmalig in unserem Store auf der Schlüterstraße 39 (10629 Berlin) sein neues Buch The Fire Next Time mit dem legendären Text des großen James Baldwin, das zum Filmstart von I Am Not Your Negro erscheint.

Mehr zum Buch: James Baldwins bei seiner Veröffentlichung 1963 heftig diskutierter Essay The Fire Next Time lenkte die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf die Rassenproblematik in den USA. Illustriert mit Fotografien von Steve Schapiro, haben wir diesen Klassiker der afroamerikanischen Literatur neu aufgelegt. „So wortgewandt in seiner Leidenschaft und so brennend in seiner Offenheit, dass es jeden Leser erschüttern muss.“ ―The Atlantic MonthlyLimited Edition von 1.963 Exemplaren, gedruckt im Hochdruckverfahren und signiert von Steve Schapiro.

