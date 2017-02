Steuern, aber lustig: Steuern und Buchführung sind bei vielen Existenzgründern und Selbständigen so beliebt wie Fußpilz in der Sauna. Nicht wenige Unternehmer empfinden eine Besprechung mit ihrem Steuerberater wie einen Besuch beim Zahnarzt, nur noch schlimmer. Doch: Wenn von Einnahmen-Überschuss-Rechnung, Umsatzsteuer oder Einkommensteuer die Rede ist, geht es um bares Geld – Ihr Geld! Solide Buchhaltungs- und Steuerkenntnisse helfen Ihnen dabei, dass mehr von Ihrem hart verdienten Geld in Ihrer Tasche bleibt und Sie keinen Cent an den Fiskus verschenken. Ebenso fachkompetent wie unterhaltsam erklärt Andreas Görlich Existenzgründern und Jungunternehmern alles Wissenswerte über die Welt der Steuerparagrafen und Buchungssätze.

Sie werden sehen: sie zu verstehen, ist kein Hexenwerk. Und spannend ist es noch dazu. Denn rund um die Materie gibt es eine Menge Fragen, die nicht unbedingt lebenswichtig, aber extrem interessant sind. Was ist eigentlich Bemessungsgrundlage der Sexsteuer? Warum ist der Gang zum stillen Örtchen nicht steuerlich abzugsfähig? Oder: Wie erhöhen Sie Ihre Chancen auf dem Heiratsmarkt durch steuerliche Verlustvorträge? Mit diesem Steuerratgeber bekommen Sie eine Vielzahl von Steuertipps an die Hand. Nur einen Tipp umgesetzt oder eine Stunde Steuerberaterhonorar eingespart und schon hat sich dieses Buch für Sie mehr als bezahlt gemacht. Übrigens: Der Kaufpreis ist steuerlich absetzbar.

Ich selbst bin seit einigen Jahren selbstständig und habe immer noch hier- und da Schwierigkeiten Dinge zu verstehen, gerade dann, wenn meine Steuererklärung in greifbare Nähe rückt. Das Buch richtet sich allerdings an Neulinge in der Selbstständigkeit und erklärt zb. den Unterschied zwischen Netto und Brutto, erklärt die Einkommenssteuer, die Steuersätze etc. also alles Basics. Dinge, die ich mir schon mühsam zusammengesucht habe als es bei mir losging. So habe ich nicht mehr sehr viel aus dem Buch ziehen können, bin aber begeistert wie umfangreich diese Basics sind und vor allem wie leicht sie erklärt werden, da kann ich jedem, der in die Selbstständigkeit gehen will nur empfehlen sich dieses Buch anzuschauen.