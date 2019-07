Sternenstaub – Glaub an dich und du findest den Weg zu den Sternen ist ein Buch aus dem Loewe Verlag vom 19. Juni 2019.

Letzte Aktualisierung am 3.07.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Sternenstaub – Glaub an dich und du findest den Weg zu den Sternen: Ein kleines Mädchen blickt in den leuchtenden Sternenhimmel und fragt sich, wo ihr Platz in der Welt ist. Immer steht sie im Schatten ihrer großen Schwester und zweifelt daran, jemals richtig von den anderen wahrgenommen zu werden. Doch dann erzählt ihr der Großvater eine Geschichte – die Geschichte über die Anfänge des Universums, die zeigt, dass wir alle miteinander verbunden sind, denn wir alle sind aus Sternenstaub gemacht …

Ein total schönes Buch, das zum Träumen anregt und kleinen Kindern ab 3 oder 4 Jahren schon mal ein wenig erklärt wie unser Universum funktioniert, wie alles entstanden ist, wie alles zusammenhängt. Daraus ergeben sich sicher viele Fragen, Antworten die dann zum weiterträumen einladen.

Ein Bilderbuch voller Wunder, Wärme und Weisheit, das zeigt, dass jeder auf seine eigene Art besonders und brillant ist und Großes vollbringen kann, solange man nur an sich glaubt und seinen Weg geht! Das Bilderbuch für Kinder ab 4 Jahre mit dem Vorwort der Astronautin Frau Dr. Insa Thiele-Eich erzählt in wunderschönen Farben und Illustrationen eine Geschichte rund um das Universum und seine Sterne.

Letzte Aktualisierung am 3.07.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Sehr passend dazu ist auch das Buch Wenn ich groß bin, werde ich Astromaus: Flip traut seinen Mäuseohren kaum, als er hört, dass der Mond aus leckerem Stinkekäse besteht. Stinkekäse ist sein absolutes Lieblingsessen! Er muss unbedingt zum Mond und das so schnell wie möglich. Aus Pappkarton und Klebeband baut sich die kleine Astromaus eine Rakete, doch der Flugversuch endet in einer Bruchlandung. Zum Mond zu fliegen ist gar nicht so einfach! Doch dann taucht der Mond plötzlich im Teichwasser auf und ist zum Greifen nah …

9,0 von 10 Planeten im All