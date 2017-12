Stephen King’s Big Driver ist ein Thriller mit u.a. Maria Bello und Olympia Dukakis von Concorde Video aus dem Jahr 2014.

Stephen King’s Big Driver: Die berühmte Krimi-Schriftstellerin Tess Thorne will nach einer Lesung ihren langen Heimweg abkürzen. Dafür hat ihr die Veranstalterin Ramona Norvell extra eine Abkürzung ins Navigationssystem ihres Autos einprogrammiert. Doch mitten in den einsamen Wäldern New Englands hat sie eine Reifenpanne. Tess ist erleichtert, dass ein kräftiger und freundlicher Autofahrer anhält und seine Hilfe anbietet. Doch bald bekommt sie seine wahren Absichten brutal am eigenen Leibe zu spüren …

Gerade hatte ich nichts zu tun und dachte mir ich schaue mal wieder in Prime nach einem Film der mir gefallen könnte. Ich fand dann aus Zufall diesen Stephen King Film und dachte mir die sind doch immer gelungen. So war ich gespannt auf die Story und der Anfang war auch richtig gut. Die Vergewaltigung, das Opfer danach, das war sehr bedrückend und fies dargestellt irgendwie. Danach ist die Protagonistin irgendwie durchgedreht, sie war auf Rache aus und hat total wirr gehandelt, das war in keinster Weise auch nur im Ansatz authentisch für die Situation und alles viel zu weit hergeholt. Die zweite Hälfte des Films hat mir also leider nicht wirklich gefallen, aber insgesamt kann man ihn sich schon mal anschauen, wenn man auch diese Art von Rachefilmen steht, für Genrefans also. Alle anderen sollten die Finger davon lassen.

5,5 von 10 Racheengeln