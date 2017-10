Stelvio: Porsche Drive – Pass Portrait – Stilfser Joch – Italien/Italy – 2757 M ist ein Buch aus dem Delius Klasing Verlag von 2017.

Stelvio: Porsche Drive – Pass Portrait – Stilfser Joch – Italien/Italy – 2757 M: Die Passstraßen der Alpen zählen zu den Wunderwerken der Architekturgeschichte. Über schwindelerregende Abgründe und schroffe Hänge gebaut, führen sie in steilen Kurven hinauf in eisige Höhen. Dabei verbinden sie nicht nur Länder und Kulturen, sie bieten auch einzigartige Ausblicke und eindrucksvolle Erlebnisse. Autofahrer, Motorradfahrer und Rennradfahrer träumen von den Kurven am Berg als ultimative Herausforderung. Und kaum ein Alpenpass wird von Serpentinenliebhabern so verehrt wie das Stilfser Joch.

Anfang des 19. Jahrhunderts vom genialen Baumeister Carlo Donegani im Auftrag der österreichischen Krone gebaut, führt die bis heute kühnste und kurvenreichste Straße der Alpen in 48 Kehren hinauf auf 2757 Meter. Frühe Automobilisten fühlten sich am „Stelvio“ – so der italienische Name – an den Himalaya erinnert. Und das britische TV-Magazin Top Gear erklärte die Passstraße zur „greatest driving road in the world.“

Wahnsinn diese Straßen, die denke ich jeder kennt. Oder? Natürlich kennt sie jeder, zumindest aus Funk und Fernsehen, wie man so schön sagt. Genauer gesagt habe ich diese Straßen zum ersten Mal in irgendeinem James Bond Film gesehen, später in weiteren Filmen und seit der Zeit träume ich davon dort einmal selbst zu fahren, das sah im Fernsehen schon immer so schön aus, dieses Buch setzt aber nochmal einen drauf und bietet so extrem schöne Bilder, das man einfach nur noch ins Träumen kommt. Ich kann euch sehr empfehlen einmal selbst reinzuschauen, besonders dann, wenn Du auch davpn träumst diese Straßen einmal zu befahren.

8,0 von 10 kurvenreichen Straßen