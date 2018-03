Steine und Mineralien: Entdecken, sammeln und bestimmen ist ein Buch von Dorling Kindersley vom 20. Februar 2018.

Steine und Mineralien: Entdecken, sammeln und bestimmen: In ihrem ersten Mineralien-Lexikon können junge Gesteinssammler anhand von 40 detaillierten Portraits Steine bestimmen. Die außergewöhnlich großen, anschaulichen Profile machen Kinder mit Jade, Obsidian & Co. bekannt. Das Steinbuch führt in die bunte Welt der Gesteine ein, indem es sie wunderbar in Szene setzt und schlaue Hintergründe zu Arten und Besonderheiten in verständlichen Texten ganz unkompliziert erklärt. Steine, Mineralien und Kristalle funkeln ihren Betrachtern auf vielen, tollen Fotos entgegen. Dazu gibt’s alle Tipps für die eigene Schatzsuche.

Ein Buch das mich ein Stück weit in meine eigene Kindheit versetzt. In der Tat habe ich früher mal Steine gesammelt. Immer die, die mir gefallen hatten. Doch damals gab es solche Bücher für Kinder noch nicht, dass sie mal nachschauen können wie der Stein heißt den man da hat, was vielleicht das Besondere dabei ist. In diesem Buch kann man das, mehr noch, das Buch erklärt vieles zu verschiedenen Gesteinen und zeigt dabei einen Haufen interessanter Bilder, wie etwas aus einem Marmorsteinbruch, die selbst mich beeindruckt haben. Dazu gibt es dann unheimlich viel Wissen, ich wünsche das Buch hätte es 30 Jahre früher gegeben.

8,5 von 10 Gesteinsproben