Steganos Passwort-Manager 18 & Steganos Safe 18 für den PC

10x Steganos Passwort-Manager 18: Starke Passwörter erzeugen und verwalten. Komfortabel und sicher auf PC & Smartphone nutzen. Haben Ihr Haus, Auto und Büro den gleichen Schlüssel? Wohl kaum. Im Internet aber verwenden viele Nutzer das gleiche Passwort mehrmals. Dies ist ein großes Sicherheitsrisiko. Wird nur einer Ihrer Accounts von Hackern geknackt (so etwas passiert jeden Tag), dann ist Ihre gesamte Online-Identität gefährdet. Fremde könnten in Ihrem Namen Emails schreiben, online einkaufen gehen oder Ihr Bankkonto einsehen und letztlich Ihren guten Ruf beschädigen. Der Steganos Passwort-Manager 18 löst für Sie alle drei Probleme. Er erzeugt extrem sichere Passwörter, trägt sie ein und merkt sie sich. Von nun an müssen Sie sich nur noch ein Passwort merken!

10x Steganos Safe 18: Sensible Daten sicher verschlüsseln. Am PC, im Netzwerk und in der Cloud. Alles, was niemanden etwas angeht, gehört in einen Safe. Das ist auf dem Computer nicht anders. Der Steganos Safe 18 ist Ihr virtueller Tresor: Egal ob Geschäftsberichte, Familienfotos oder Tagebücher – im Steganos Safe sind sie sicher. Der Steganos Safe: Datenschutz Made in Germany – seit über 10 Jahren ungeknackt. Dank modernster AES-XEX-Verschlüsselung mit 384 Bit auch in Zukunft sicher.

